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05:00, 24 декабря 2022Среда обитания

В Москве изменились тарифы на платных парковках

Дептранс Москвы: на 27 улицах столицы снизилась стоимость платной парковки

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Тарифы на парковку изменились в пятницу, 24 декабря, на 8,6 процентах улиц Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой департамент транспорта столицы.

Уточняется, что стоимость платной парковки снизилась на 27 улицах. В частности, в Лужнецком проезде и на Пантелеевской улице парковка будет стоить 40 рублей в час вместо 80 рублей. В Бумажном проезде и на Красногвардейском бульваре, где ранее действовал дифференцированный тариф, стоимость парковки уменьшена до 80 рублей.

В то же время на улицах, где загруженность парковок достигает 100 процентов, тариф будет скорректирован в большую сторону. Так, увеличение расценок затронет 1-й Тверской-Ямской переулок, 1-й Хорошевский проезд, 2-й Динамовский переулок, 2-ю Звенигородскую улицу и другие. Ожидается, что это поспособствует освобождению до 10-15 процентов парковочных мест. При этом максимальный тариф на парковку 450 рублей повышаться не будет, подчеркнули в ведомстве.

Ранее юрист Вадим Ткаченко предупредил россиян, что за неправильную парковку во дворе дома может грозить штраф до 5000 рублей.

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Марина Совина
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