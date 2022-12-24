Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Вильфанд: новогодняя ночь в Москве ожидается теплой и без снегопада

Москвичей в новогоднюю ночь может ожидать достаточно теплая погода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с вероятностью 75-80 процентов температура воздуха будет находиться в диапазоне от 0 до -5 градусов, ожидаются небольшие осадки. Однако, уточнил он, этот прогноз еще не окончательный, поскольку до нового года еще много дней.

Ранее Вильфанд сообщил «Ленте.ру», что погода в Москве и Подмосковье начнет меняться уже в воскресенье, 25 декабря, причем температурный ход окажется аномальным. Также можно ожидать прекращения гололедицы, начавшейся 21 декабря, в случае, если выпадет больше пяти сантиметров осадков.