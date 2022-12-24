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15:36, 24 декабря 2022Россия

Перевернувшийся грузовик в Москве попал на видео

Грузовик перевернулся в Москве на Калужском шоссе и попал на видео

На Калужском шоссе перед пересечением с улицы 1-я Нововатутинская опрокинулся грузовик. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.

Уточняется, что водитель большегруза не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. На месте находятся оперативные службы города.

В настоящее время информация о пострадавших в результате инцидента уточняется. В департаменте транспорта сообщили, что движение в сторону центра затруднено. Также водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее в Уссурийске Приморского края во время учений перевернулся грузовик «Урал» с 24 военными. 23 человека госпитализировали, еще одному военнослужащему назначили амбулаторное лечение. Авария произошла утром в воскресенье, 4 сентября, во время учений «Восток-2022».

Юлия Ямпольская
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