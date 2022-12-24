Парижского стрелка перевели в психиатрическую больницу

BFM TV: полиция перевела 69-летнего парижского стрелка в психиатрическую больницу

Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего пенсионера, который 23 декабря убил трех курдов возле культурного центра в Париже. Об этом сообщает телеканал BFM.

Обвиняемый был доставлен в психиатрическую лечебницу Главного управления полиции. Отмечается, что состояние здоровья стрелка не допускает его пребывания в следственном изоляторе.

23 декабря стало известно о задержании мужчины, открывшего огонь на улице Д'Анжьен в Париже. Сообщалось, что он ранил четверых и убил двоих человек. Задержанный, по сообщению очевидца, произвел семь или восемь выстрелов.