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22:14, 24 декабря 2022Мир

Парижского стрелка перевели в психиатрическую больницу

BFM TV: полиция перевела 69-летнего парижского стрелка в психиатрическую больницу

Фото: Clement Lanot / Reuters

Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего пенсионера, который 23 декабря убил трех курдов возле культурного центра в Париже. Об этом сообщает телеканал BFM.

Обвиняемый был доставлен в психиатрическую лечебницу Главного управления полиции. Отмечается, что состояние здоровья стрелка не допускает его пребывания в следственном изоляторе.

23 декабря стало известно о задержании мужчины, открывшего огонь на улице Д'Анжьен в Париже. Сообщалось, что он ранил четверых и убил двоих человек. Задержанный, по сообщению очевидца, произвел семь или восемь выстрелов.

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Юлия Мискевич
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