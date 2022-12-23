Французская полиция задержала парижского стрелка

BFM TV: французская полиция задержала устроившего стрельбу в Париже

Полиция Франции заявила о задержании стрелка, открывшего огонь на улице Д'Анжьен в Париже. Передает французский канал BFM TV.

Сообщается, что устроившим стрельбу были ранены четверо, и двое убиты. Ныне задержанный 69-летний стрелок, по сообщению очевидца, произвел семь или восемь выстрелов.

Парижские правоохранители призвали горожан «держаться подальше» от Д'Анжьен, расположенной 10-м округе Парижа. Несмотря на сведения очевидцев, в отчете полиции указан один погибший и пятеро раненых.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявил, что Париж не имеет отношения к покушению на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР), объявленного полицией африканской страны терактом.

До этого следователи ФСБ возбудили уголовное дело в связи с публикацией сообщения в соцсети, в котором оправдывается теракт, совершенный во Франции в 2020 году — тогда радикал убил учителя.