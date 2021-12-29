Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ завела дело после оправдания в соцсети теракта во Франции

Во Владимире ФСБ возбудила дело из-за оправдания теракта 2020 года во Франции

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Во Владимире следователи ФСБ возбудили уголовное дело в связи с публикацией сообщения в соцсети, в котором оправдывается теракт, совершенный во Франции в 2020 году — тогда радикал убил учителя. Об этом сообщает ТАСС.

Под следствием оказался житель Владимирской области, который не сообщил правоохранителям о знакомом, высказавшем свое положительное мнение во «ВКонтакте» относительно убийства французского педагога. Расследование ведется по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).

По версии следствия, мужчина не рассказал сотрудникам ФСБ в ходе беседы, проведенной в ноябре 2021 года, о своем знакомом из Средней Азии, который в октябре 2020 года, проживая в Коми, опубликовал на своей странице записи, оправдывающие терроризм. Своим мнением о событиях во Франции он также поделился с жителем Владимирской области. Автор поста был задержан в Москве и этапирован в Сыктывкар, сейчас он находится в СИЗО.

16 октября 2020 года во французском городе Конфлан-Сент-Онорин исламист убил учителя Самюэля Пати. При задержании полицейские застрелили радикала.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объявил о полной готовности «Северного потока-2»
Стала известна причина пожара в российском ковидном госпитале
«Ростех» изучит возможность создания колесного танка
Замерзший в Подмосковье мальчик был жив еще сутки после своего исчезновения
В «Газпроме» констатировали исторический минимум запасов газа на Украине
Харламов высмеял ведущую «Давай поженимся!»
В Госдепе решили создать должности для отстаивания прав женщин в Афганистане
Езду Путина за рулем Mercedes сняли на видео
Вирусолог раскрыл идеальный вариант применения назальной вакцины от COVID-19
Большунов выиграл серебро в гонке на «Тур де Ски»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter