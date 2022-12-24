Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:54, 24 декабря 2022Мир

Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС

Sada el-Balad: в Египте водителю предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии ЕС

Фото: Sait Serkan Gurbuz / Reuters

Египетскому водителю предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза (ЕС) в Каире. Об этом сообщает телеканал Sada el-Balad.

По данным следствия, мужчина изнасиловал сотрудницу миссии ЕС в центральном районе Замалек, говорится в публикации. Помимо этого, его также обвиняют в домогательствах к еще одной иностранке. Утверждается, что в другом районе Каира — Каср-ан-Ниле — египтянин домогался до итальянки, работающей преподавательницей танцев. Женщина начала кричать, что привлекло внимание прохожих, которые задержали насильника.

Приехавшие сотрудники полиции арестовали водителя. Уточняется, что суд рассмотрит дело египтянина в субботу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее охранник отеля на Майорке ворвался в номер к туристке и изнасиловал ее. Происходящее увидел другой постоялец, вышедший на балкон, после чего насильник поспешил скрыться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых
Стал известен владелец сгоревшего в Кемерово дома престарелых
Появилось видео пожара в доме престарелых в Кемерово
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерове
Путин понадеялся на полное исполнение гособоронзаказа в 2023 году
Египетского водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС
Российская фигуристка объяснила связь школьных экзаменов со спортивными успехами
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
Препарат от муковисцидоза оказался эффективен при пневмонии
Раскрыта история появления знаменитого «китайского дома» в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.