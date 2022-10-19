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05:37, 19 октября 2022Путешествия

Охранник отеля на известном курорте Европы проник в номер и изнасиловал туристку

На Майорке работник отеля изнасиловал туристку и был замечен другим постояльцем гостиницы

Фото: Chris Emil Janssen / imago / Globallookpress.com

В отеле на известном европейском курорте туристка подверглась насилию со стороны работника гостиницы — свидетелем преступления стал другой постоялец, случайно заглянувший в соседний номер через балкон. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что когда рано утром туристка из Швеции вернулась в свой номер отеля на Майорке, к ней в комнату ворвался 56-летний охранник. Насильник повалил женщину на кровать и надругался над ней. В это время другой постоялец, остановившийся в соседнем номере, вышел на балкон и через стеклянную дверь увидел происходящее. Работник гостиницы испугался, что его заметили, и поспешил скрыться.

Тем не менее пострадавшая туристка сразу же сообщила персоналу отеля о случившемся — прибывшая в гостиницу полиция быстро нашла и задержала преступника. Поначалу мужчина отрицал, что проник в номер женщины, однако позже признался, что все-таки зашел в комнату, но только с целью успокоить путешественницу, которая кричала несвязные вещи.

Ранее в августе британскую туристку, которая приехала в отпуск на популярный курорт Греции, изнасиловали в местном баре. О случившемся жертва заявила в полицию, правоохранительные органы объявили мужчину в розыск и быстро задержали преступника.

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Дарья Рыбак
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