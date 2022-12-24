Украинский пленный рассказал о расстреле жителей Мариуполя

ТАСС: украинский военнопленный заявил о расстреле «азовцами» жителей Мариуполя из танка

Попавший в плен украинский военный Вячеслав Андреев заявил, что боевики батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) расстреливали мирных жителей и их дома из танка в Мариуполе во время боев за город. Об этом он сообщил ТАСС.

Военнопленный рассказал, что видел происходящее на заводе имени Ильича. «Они отъезжали и по пятым этажам обстреливали. А потом пускали слух, что это Россия», — рассказал он.

Как отмечает агентство, Андреев с 2016 по 2018 год служил командиром автомобильного отделения 93-й бригады Вооруженных силу Украины (ВСУ). По его словам, в 2016 году украинских силовиков обучали инструкторы из стран НАТО.

Ранее пленный боец Вооруженных сил ВСУ рассказал об убийстве в Мариуполе пожилой женщины, которая высказалась в поддержку России. «Ко мне подошла пожилая женщина лет 70 с заявлением о том, что она уважает и гордится действиями [президента России] Владимира Владимировича Путина. <…> Услышал одиночный выстрел из пистолета. Выйдя из подъезда, я увидел, что [сослуживец] прячет пистолет марки ПМ себе за пояс, а в двух метрах от него, с левой стороны, лежит женщина с пулевым ранением в голове», — признался он.