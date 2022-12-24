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11:10, 24 декабря 2022Забота о себе

Россиянкам посоветовали рожать до 25 лет для долголетия детей

Академик Онищенко пожелал молодым россиянам завести детей в новом 2023 году

Фото: Unsplash

Профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко посоветовал молодым россиянам в новом году обзавестись детьми. Подобное заявление он сделал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Академик РАН подчеркнул, что 2023 год будет спокойным, мирным и ласковым и будет ориентировать людей на семью. В связи с этим Онищенко порекомендовал россиянам найти себе пару и задуматься о пополнении в семье. «Дети в этот год получаются здоровыми, потому что спокойно, нет скандалов, нет склок. Давайте пожелаем в 2023 году молодым людям, которые решили связать узы свои друг с другом, и которые это делают во имя рождения потомства, сделать это», — высказался профессор.

Доктор также напомнил о долголетии детей молодых мам. «Если женщина моложе 25 лет рожает, то ее ребенок, как правило, живет на десять лет дольше», — заявил академик.

Онищенко отметил, что следующий год черного кролика будет через 60 лет, в 2083 году. Он также призвал молодые пары не торопиться, а делать все вовремя.

Ранее Онищенко предостерег россиян от зачатия детей в состоянии алкогольного опьянения.

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Дениза Мацаева
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