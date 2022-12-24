В Раде заявили о диверсификации энергосистемы Украины
Киев ведет переговоры по закупке альтернативных систем генерирования энергии на фоне диверсификации энергосистемы Украины. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телеканала «Рада».
По его словам, первые электростанции на территории страны могут быть установлены уже в ближайшие пару месяцев. При этом некоторые электростанции уже готовы к эксплуатации, осталось получить разрешение и завершить «бюрократическую процедуру».
«Дальше вопрос их приобретения — или за собственные средства, или за средства финансовой помощи наших партнеров, затем транспортировать на Украину и установить», — сказал глава комитета.
Герус пояснил, что этот шаг даст положительные результаты для украинской энергосистемы, но «не за неделю и не за две, вопрос нескольких месяцев».
Ранее одна из украинских электростанций приостановила выработку электроэнергии из-за поврежденного оборудования. В заявлении «Укрэнерго» указали, что по состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. «Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций», — отметили в компании.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Уточнялось, что это произошло после инцидента с Крымским мостом.