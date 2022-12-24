В Раде заявили о диверсификации энергосистемы Украины

В Раде заявили о переговорах Киева по закупке альтернативных систем генерирования энергии

Киев ведет переговоры по закупке альтернативных систем генерирования энергии на фоне диверсификации энергосистемы Украины. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телеканала «Рада».

По его словам, первые электростанции на территории страны могут быть установлены уже в ближайшие пару месяцев. При этом некоторые электростанции уже готовы к эксплуатации, осталось получить разрешение и завершить «бюрократическую процедуру».

«Дальше вопрос их приобретения — или за собственные средства, или за средства финансовой помощи наших партнеров, затем транспортировать на Украину и установить», — сказал глава комитета.

Герус пояснил, что этот шаг даст положительные результаты для украинской энергосистемы, но «не за неделю и не за две, вопрос нескольких месяцев».

Ранее одна из украинских электростанций приостановила выработку электроэнергии из-за поврежденного оборудования. В заявлении «Укрэнерго» указали, что по состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. «Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций», — отметили в компании.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Уточнялось, что это произошло после инцидента с Крымским мостом.