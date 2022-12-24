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13:05, 24 декабря 2022Бывший СССР

На Украине из-за повреждений прекратила выработку энергии одна из электростанций

«Укрэнерго»: одна из украинских электростанций прекратила выработку из-за повреждений

Фото: Shutterstock

Одна из украинских электростанций приостановила выработку электроэнергии из-за поврежденного оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В заявлении пресс-службы указали, что по состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. «Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций», — отметили в компании.

Представители «Укрэнерго» уведомили о сохранении определенных ограничений в системе передачи электроэнергии, вызванных повреждениями магистральных сетей.

Ранее глава Минэнерго республики назвал сроки полного восстановления энергосистемы страны.

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Варвара Кошечкина
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