TNI: многие союзники США не стали врагами или противниками России

Обозреватель The National Interest (TNI) Роберт Рабил назвал причины потери былого влияния США в мире из-за событий на Украине. Об этом он написал в своей колонке на сайте американского издания.

По мнению Рабила, начало специальной военной операции положило конец мировому порядку, сложившемуся после окончания холодной войны. Хотя многие страны официально осудили действия России, большинство из них не стали вводить санкции против нее.

«Многие из них остаются друзьями и союзниками США. Но они не стали врагами или противниками для России и Китая из-за украинского кризиса. Они понимают, что в условиях глобальной конкуренции за скудные ресурсы, они не могут ни вводить санкции против России, страны с наибольшими запасами этих ресурсов, и Китая — государства со второй по величине экономикой в мире и крупнейшим держателей валютных резервов», — пишет Рабил.

При этом, эти страны не могут портить отношения и с США. Теперь их политика продиктована собственными интересами, а не идеологическим противопоставлением двух систем времен холодной войны. Рабил также заявил, что многие страны испытывают беспокойство из-за «однополярной мощи Америки» со времен ее единоличного вторжения в Ирак в 2003 году.

Кроме того, обозреватель отметил, что американский доллар также потерял часть своей привлекательности в качестве глобальной валюты из-за огромного госдолга страны, равного 31 триллиону долларов. Под влиянием этих факторов многие страны, в том числе и союзники США, рассматривают возможность использования других валют в торговых и валютных резервах.

В качестве примера он привел Израиль, чья валютная корзина ранее традиционно состояла из долларов США и фунтов стерлингов. Однако в апреле 2022 года Банк Израиля добавил в свои активы канадские и австралийские доллары, японские йены и китайские юани.

Рабил считает, что события на Украине во многом укрепили общее мнение, что многополярность лучше подходит для мира.

Ранее сообщалось, что американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг осудил конгрессменов за принятие нового пакета помощи Украине. «Мне противно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — заявил он.

