Число погибших из-за снежной бури в США возросло

NBC News: 28 человек погибли из-за снежной бури в разных штатах США

Число погибших из-за снежной бури в разных штатах США возросло до 28 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.

За последние четыре дня снежный шторм со значительным понижением температуры пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой. Гибель людей зафиксирована, в частности, в штатах Канзас, Колорадо, Оклахоме и Нью-Йорке.

Отмечается, что четыре человека погибли в ДТП с тремя автомобилями на межштатной магистрали в Огайо. По меньшей мере три человека погибли в районе Буффало. «В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считаные минуты», — предупредили в Национальной метеорологической службе. Тем, кто собирается выйти на улицу, посоветовали подготовиться к экстремальному холоду, а также принять меры безопасности.

Ранее сообщалось, что около 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо в США, погибли четыре человека. Местная полиция ссылается на «зимний шторм».