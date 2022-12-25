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08:52, 25 декабря 2022Бывший СССР

На Украине решили возродить полк «Азов»

«Военное обозрение»: на Украине возрождают полк «Азов», формируется третий батальон

Фото: Dmytro Orest Kozatskyi / Reuters

На Украине решили возродить полк Азов (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет «Военное обозрение».

По данным издания, на сегодняшний день сформированы два батальона, идет формирование третьего. В составе полка есть бойцы, находившиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Набор идет официально с рекламой на центральных каналах Украины.

Отмечается, что в настоящее время в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются подразделения под названием «Азов», сформированные из добровольцев и относящиеся к территориальной обороне, не имея никакого отношения к основному составу полка. Таким образом, на данный момент имеются два «Азова», один из которых — в составе украинской армии, второй — в составе Нацгвардии.

23 декабря Ворошиловский межрайонный суд Донецка впервые вынес решение по российскому законодательству, продлив срок ареста 19 бойцам украинского полка «Азов» еще на два месяца. Меру пресечения еще 15 фигурантам планируется рассмотреть 26 декабря.

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Марина Совина
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