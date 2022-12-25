Россия выдала Минску 16 виновных в экстремизме белорусов

Генпрокурор Швед: Москва выдала Минску 16 виновных в экстремизме белорусских граждан

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в интервью телеканалу СТВ сообщил, что Москва выдала Минску 16 белорусских граждан, виновных в экстремизме, с начала 2022 года.

Помимо этого, приняты положительные решения о передаче еще девяти лиц, которые понесут наказание на территории республики по делу об экстремизме, заявил генпрокурор Белоруссии.

«Шесть уголовных дел мы направили в Россию для привлечения граждан Российской Федерации. Часть этих дел уже рассмотрена, в частности в Казани осужден гражданин России за то, что оскорблял должностное лицо Министерства внутренних дел Республики Беларусь, он понес наказание в соответствии с российским законодательством», — добавил Швед.

25 декабря стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав стран СНГ.

