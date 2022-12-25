Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов

Жителей Нью-Йорка призвали беречь свет и газ из-за холодов и увеличения нагрузки на сеть

Жителей Нью-Йорка призвали экономить газ, свет и тепло из-за наступления холодов и увеличения нагрузки на сети в регионе. Соответствующее заявление опубликовала энергетическая компания Con Edison.

Организация, обслуживающая 4 миллиона потребителей, порекомендовала жителям города использовать бытовые приборы только по мере необходимости, а также устанавливать термостаты «на самую низкую комфортную температуру».

«Максимальная экономия энергии сейчас поможет обеспечить адекватные поставки природного газа до конца выходных», — сообщили в компании. В Con Edison добавили, что организация начала использование сжиженного и сжатого природных газов в качестве поставок дополнительно.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что введение потолка цен на газ провоцирует кризис в Европе.