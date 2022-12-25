57-летняя актриса снялась в откровенном наряде в честь Рождества

Актриса Элизабет Херли снялась в комбинезоне с глубоким декольте в честь Рождества

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном наряде в честь Рождества и порадовала фанатов. Снимок и соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в блестящем облегающем комбинезоне, с глубоким декольте. Также манекенщица подвела глаза черным карандашом, а волосы распустила и уложила в небольшие локоны.

«Счастливого Рождества!» — подписала звезда публикацию, которая набрала 137 тысяч лайков.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы, о чем принялись в комментариях под постом. «Эта женщина просто потрясающая», «Какой озорной взгляд!», «Вау, ты выглядишь так, как будто повернула время вспять», «Самая красивая женщина на планете», «Наверное, продала душу дьяволу за такую фигуру», — высказывались они.

В ноябре Элизабет Херли показала откровенный видеоролик и удивила фанатов. Знаменитость опубликовала видео, в котором она позирует в ванной комнате, снимая себя в зеркало. На ней был раздельный купальник голубого цвета.