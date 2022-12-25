Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:32, 25 декабря 2022Ценности

57-летняя актриса снялась в откровенном наряде в честь Рождества

Актриса Элизабет Херли снялась в комбинезоне с глубоким декольте в честь Рождества

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном наряде в честь Рождества и порадовала фанатов. Снимок и соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в блестящем облегающем комбинезоне, с глубоким декольте. Также манекенщица подвела глаза черным карандашом, а волосы распустила и уложила в небольшие локоны.

«Счастливого Рождества!» — подписала звезда публикацию, которая набрала 137 тысяч лайков.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы, о чем принялись в комментариях под постом. «Эта женщина просто потрясающая», «Какой озорной взгляд!», «Вау, ты выглядишь так, как будто повернула время вспять», «Самая красивая женщина на планете», «Наверное, продала душу дьяволу за такую фигуру», — высказывались они.

В ноябре Элизабет Херли показала откровенный видеоролик и удивила фанатов. Знаменитость опубликовала видео, в котором она позирует в ванной комнате, снимая себя в зеркало. На ней был раздельный купальник голубого цвета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ
Шойгу заявил о противодействии сил Запада российским войскам на Украине
Иммунолог назвал эффективные народные средства для лечения гриппа
На востоке и в центре Украины снова объявили воздушную тревогу
Переехавшая в Аргентину россиянка описала страну фразой «жизнь тут не танго»
57-летняя актриса снялась в откровенном наряде в честь Рождества
«Человек-слон» рассказал о своем заболевании
Турция и Россия обсудили открытие воздушного пространства Сирии для ВВС
Раздачу повесток на улицах Украины сняли на видео
Косметолог сделала операцию по уменьшению щек и осталась с волдырями во рту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.