Президент Турции Эрдоган объявил о начале использования в домах черноморского газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет использование 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Анкара будет использовать 540 миллиардов кубометров природного газа, обнаруженного Турцией в Черном море, в своих домах в первом квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обсудит с правительством механизмы по реализации проекта газового хаба, предложенного российским лидером Владимиром Путиным. Как уточнил источник, кабмин в понедельник, 26 декабря, проведет свое последнее заседание в 2022 году под председательством главы государства. «Основная тема заседания — газовая.

О желании организовать новый газовый хаб для поставок в Европу Путин объявил во время встречи с Эрдоганом. Анкара сразу же согласилась на проект.