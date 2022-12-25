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21:16, 25 декабря 2022Мир

Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба

Эрдоган обсудит с правительством предложенный Путиным проект газового хаба
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с правительством механизмы по реализации проекта газового хаба, предложенного российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Как уточнил источник, Кабмин в понедельник, 26 декабря, проведет свое последнее заседание в 2022 году под председательством главы государства. «Основная тема заседания — газовая. Это и подключение к национальной системе газа, обнаруженного в Черном море, и проект газового хаба, предложенный президентом России», — отметил он.

Ранее стало известно, что первым этапом реализации проекта турецкого газового хаба может стать соглашение о поставках газа через Азербайджан, далее — строительство инфраструктуры в Турции и России.

О желании организовать новый газовый хаб для поставок в Европу президент России Владимир Путин объявил во время встречи с Эрдоганом. Анкара сразу же согласилась на проект.

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Марина Совина
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