Все застрявшие в Египте россияне вернулись домой

Генконсул Воропаев: застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly туристы вернулись в Россию

Все россияне, которые застряли в египетском курортном городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, были отправлены на родину альтернативными авиарейсами. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул в Хургаде Виктор Воропаев.

По информации Воропаева, вечером 24 декабря из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings домой вылетела последняя группа российских туристов — клиентов туроператора Tez Tour. Дипломат отметил, что «мероприятия по отправке россиян, не по своей воле задержавшихся в Хургаде, завершены».

Ранее сообщалось, что iFly отменила все рейсы в Eгипет, назначенные на 22 декабря. При этом в Tez Tour уведомили, что перевозчик продолжает «прикладывать максимум усилий» по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта для продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря.

