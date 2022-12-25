Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:31, 25 декабря 2022Россия

Названа причина пожара в российском ночном клубе

«Известия»: пожар в клубе Unique во Владивостоке начался из-за поджога потолка фейерверком

Фото: Telegram-канал / Baza

Пожар в ночном клубе Unique во Владивосток начался во время поздравления именниника — один из посетителей поджег потолок фейерверком. Такую причину назвали «Известия» в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что прокуратура Владивостока проверит появившиеся в СМИ сообщения о пожаре, произошедшем в ночь на 25 декабря.

Информация о пожаре в ночном клубе Unique в российском городе поступила 25 декабря. Возгорание началось около двух часов ночи, когда в заведении собралось большое количество посетителей. Сотрудники клуба смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Германии предрекли зависимость из-за отказа от российского газа
Россиянам рассказали о важных деталях при покупке подержанного смартфона
Во Франции удивились обилию предметов роскоши в российских магазинах
На Украине решили возродить полк «Азов»
Названы самые частые посетители католических храмов в Рождество
Названа причина пожара в российском ночном клубе
В России предложили сократить новогодние праздники на время спецоперации
Китай заявил о серьезных трудностях в отношениях с США
В ЛНР заявили о переброске дополнительных сил Киева на сватовское направление
Опубликована вступительная сцена из приквела «Ведьмака»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.