Названа причина пожара в российском ночном клубе

«Известия»: пожар в клубе Unique во Владивостоке начался из-за поджога потолка фейерверком

Пожар в ночном клубе Unique во Владивосток начался во время поздравления именниника — один из посетителей поджег потолок фейерверком. Такую причину назвали «Известия» в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что прокуратура Владивостока проверит появившиеся в СМИ сообщения о пожаре, произошедшем в ночь на 25 декабря.

Информация о пожаре в ночном клубе Unique в российском городе поступила 25 декабря. Возгорание началось около двух часов ночи, когда в заведении собралось большое количество посетителей. Сотрудники клуба смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами.