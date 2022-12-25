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06:28, 25 декабря 2022Россия

Пожар в российском ночном клубе попал на видео

Baza: во Владивостоке в ночном клубе Unique произошел пожар

Во Владивостоке в ночном клубе Unique в ночь на воскресенье, 25 декабря, произошел пожар. Инцидент попал на видео. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Возгорание началось около двух часов ночи, когда в российском заведении собралось большое количество посетителей. Сотрудники клуба смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами.

Судя по опубликованному видео, никто из посетителей эвакуироваться не собирался.

В ночь на 5 ноября крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Погибли 13 человек. Управление Следственного комитета (СК) по области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Марина Совина
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