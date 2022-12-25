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07:43, 25 декабря 2022Силовые структуры

Прокуратура проверит сообщения о пожаре в российском ночном клубе

Прокуратура проверит сообщения о пожаре в ночном клубе Unique во Владивостоке

Фото: Telegram-канал / Baza

Прокуратура Владивостока проверит появившиеся в СМИ сообщения о пожаре, произошедшем в ночь на 25 декабря в одном из ночных клубов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

По информации прокуратуры, сотрудников МЧС к тушению пожара не привлекали, сообщений о пожаре также не поступало. Отмечается, что прокуратура обеспечит надзорное сопровождение полноты мер, принимаемых к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Пожар в ночном клубе Unique произошел в ночь на воскресенье, 25 декабря. Возгорание началось около двух часов ночи, когда в заведении собралось большое количество посетителей. Сотрудники клуба смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами.

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Юлия Мискевич
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