Прокуратура проверит сообщения о пожаре в российском ночном клубе

Прокуратура проверит сообщения о пожаре в ночном клубе Unique во Владивостоке

Прокуратура Владивостока проверит появившиеся в СМИ сообщения о пожаре, произошедшем в ночь на 25 декабря в одном из ночных клубов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

По информации прокуратуры, сотрудников МЧС к тушению пожара не привлекали, сообщений о пожаре также не поступало. Отмечается, что прокуратура обеспечит надзорное сопровождение полноты мер, принимаемых к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Пожар в ночном клубе Unique произошел в ночь на воскресенье, 25 декабря. Возгорание началось около двух часов ночи, когда в заведении собралось большое количество посетителей. Сотрудники клуба смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами.