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19:37, 25 декабря 2022Россия

Кириенко назвал гарантию победы России

Кириенко сообщил, что гарантией победы России является защита страны людьми разной веры

Фото: Mike Labrum / Unsplash

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что гарантией победы России является тот факт, что страну защищают люди разного вероисповедания. Об этом он заявил во время визита в Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, передает РИА Новости.

«Я хочу главное сказать, что сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры, — люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую родину — родину Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках, к разным Богам, но молитва за одно и то же, за одну большую общую победу. Это гарантия того, что мы победим... Большое спасибо всем, кто вносит в это свой вклад», — отметил политик.

Кириенко также назвал Российский университет спецназа (РУС) «высокопрофессиональной системой». Он добавил, что ранее не видел ничего подобного.

В университете спецназа обучается около ста человек добровольческого отряда РСБИ, участниками которого являются жители Москвы, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Крыма, регионов Дальнего Востока — Якутии, Хабаровского края, Приморья, и других российских областей.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ сообщил, что более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону специальной военной операции (СВО).

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Анастасия Астахова
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