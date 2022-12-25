Кириенко назвал гарантию победы России

Кириенко сообщил, что гарантией победы России является защита страны людьми разной веры

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что гарантией победы России является тот факт, что страну защищают люди разного вероисповедания. Об этом он заявил во время визита в Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, передает РИА Новости.

«Я хочу главное сказать, что сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры, — люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую родину — родину Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках, к разным Богам, но молитва за одно и то же, за одну большую общую победу. Это гарантия того, что мы победим... Большое спасибо всем, кто вносит в это свой вклад», — отметил политик.

Кириенко также назвал Российский университет спецназа (РУС) «высокопрофессиональной системой». Он добавил, что ранее не видел ничего подобного.

В университете спецназа обучается около ста человек добровольческого отряда РСБИ, участниками которого являются жители Москвы, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Крыма, регионов Дальнего Востока — Якутии, Хабаровского края, Приморья, и других российских областей.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ сообщил, что более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону специальной военной операции (СВО).