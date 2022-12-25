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23:12, 25 декабря 2022Наука и техника

Новейший российский корвет «Резкий» приступил к государственным испытаниям

ОСК объявила о начале государственных испытаний новейшего российского корвета «Резкий»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Новейший российский корвет «Резкий» проекта 20380 приступил к первому этапу государственных испытаний, пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Как уточнили в пресс-службе, корвет был построен по проекту КБ «Алмаз» корабелами Амурского судостроительного завода. Начался первый этап государственных испытаний, объявили специалисты. Эксперты планируют проверить работу авиационного комплекса корабля с посадками вертолета Ка-27 на взлетно-посадочную площадку. Кроме того, запланированы тесты акустических комплексов по обнаружению подводных и надводных целей.

15 декабря сообщалось, что «Резкий» провел артиллерийские стрельбы во время заводских ходовых испытаний в заливе Петра Великого в Приморье.

«Резкий» был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году. Корветы проекта 20380 несут противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами Х-35У. Также в арсенал корабля входит зенитный ракетный комплекс «Редут».

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Марина Совина
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