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16:32, 15 декабря 2022Наука и техника

В Приморье испытали вооружение корвета «Резкий»

Корвет «Резкий» провел артиллерийские стрельбы во время ходовых испытаний в Приморье

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Корвет «Резкий» проекта 20380, который построили для Тихоокеанского флота, провел артиллерийские стрельбы во время заводских ходовых испытаний в заливе Петра Великого в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«На выходе в море сдаточная команда корабля провела испытания главного калибра — артиллерийской установки А-190. Помимо проверки основной артиллерийской установки, выполнялась стрельба из артиллерийской установки АК-630М», — отметили в сообщении.

В ходе испытаний проверили ходовые показатели корвета, работу главной энергетической установки, корабельных систем и устройств. Также была проведена настройка и синхронизация аппаратуры внутрикорабельных систем управления корветом и корабельного оружия.

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«Резкий» был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году. Корветы проекта 20380 несут противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами Х-35У. Также в арсенал корабля входит зенитный ракетный комплекс «Редут».

Ранее в Минобороны России сообщили, что корвет «Меркурий» проекта 20380 вышел на заводские ходовые испытания в Финский залив. Корабль построили на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

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Даниил Иринин
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