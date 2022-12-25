В Австрии десять лыжников пропали после схода лавины

Kronen Zeitung: в Австрии на горнолыжном курорте пропали десять человек после схода лавины

На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в федеральной земле Форарльберг Австрии идут поиски десяи человек, попавших под лавину. Об этом сообщила газета Kronen Zeitung.

Лавина сошла в воскресенье, 25 декабря, во второй половине дня. Одного человека удалось найти, он ранен. Сейчас поиски ведутся с помощью прожекторов, в спасательной акции участвуют около 100 человек, специально обученные собаки, а также вертолеты — только из соседнего Тироля задействованы три крылатых машины.

Ранее российский лыжник, попавший под лавину вместе с напарником на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, записал на видео сам инцидент и свое спасение. Когда лавина полностью сошла, снимавший все произошедшее на камеру лыжник оказался под слоем снега. На кадрах слышно, как он тяжело дышит, пока напарник пытается его откопать.