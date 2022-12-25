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06:54, 25 декабря 2022Мир

Байден с никелированной миской в руках нарядил елку к Рождеству

Президент США Джо Байден с супругой Джилл нарядил елку к Рождеству
Джо и Джилл Байден

Джо и Джилл Байден. Фото: Joe Biden / Twitter

Президент США Джо Байден опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию, на которой он и первая леди Джилл Байден наряжают елку в Рождеству.

На снимке американский президент стоит на стремянке и держит в руках никелированную миску. Его супруга разбирает украшения из коробки.

«Всего несколько завершающих штрихов! Надеюсь, вы и ваши близкие отлично проводите канун Рождества», — подписал фото президент США.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Джо Байден, которому 20 ноября исполнилось 80 лет, приходит в ярость при упоминании его преклонного возраста в контексте президентских выборов в 2024 году.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что о своем окончательном решении относительно выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок Байден объявит в начале 2023 года, после обсуждений с членами своей семьи.

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Марина Совина
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