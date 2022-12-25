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17:52, 25 декабря 2022Россия

Опубликовано видео поражения гаубицы НАТО с помощью БПЛА «Ланцет»

Опубликовано видео поражения гаубицы НАТО FH-70 с помощью БПЛА-камикадзе «Ланцет»

Опубликовано видео поражения гаубицы НАТО FH-70 с помощью беспилотника-камикадзе «Ланцет». Ролик с кадрами поражения цели с помощью беспилотного летательного аппарата опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На видео, которое снято более месяца назад, видно, как барражирующий припас попадает в боевую машину и полностью уничтожает артиллерийскую систему.

По информации канала, поставки 155-миллиметровых гаубиц FH-70 на Украину начались в мае этого года. Производством боевой машины одновременно занималось три страны: Италия, Германия и Великобритания.

Ранее появилось видео, на кадрах которого российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем.

19 декабря заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил о превосходстве отечественных дронов-камикадзе.

Анастасия Астахова
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