Опубликовано видео поражения гаубицы НАТО с помощью БПЛА «Ланцет»

Опубликовано видео поражения гаубицы НАТО FH-70 с помощью БПЛА-камикадзе «Ланцет»

Опубликовано видео поражения гаубицы НАТО FH-70 с помощью беспилотника-камикадзе «Ланцет». Ролик с кадрами поражения цели с помощью беспилотного летательного аппарата опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На видео, которое снято более месяца назад, видно, как барражирующий припас попадает в боевую машину и полностью уничтожает артиллерийскую систему.

По информации канала, поставки 155-миллиметровых гаубиц FH-70 на Украину начались в мае этого года. Производством боевой машины одновременно занималось три страны: Италия, Германия и Великобритания.

Ранее появилось видео, на кадрах которого российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем.

19 декабря заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил о превосходстве отечественных дронов-камикадзе.