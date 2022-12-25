Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:52, 25 декабря 2022Мир

США прокомментировали решение талибов отстранить женщин от работы в НПО

Госсекретарь Блинкен: США обеспокоены решением талибов отстранить женщин от работы в НПО
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Pool / Reuters

США обеспокоены тем, что представители «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) предписали всем местным и международным неправительственным организациям (НПО) в Афганистане отстранить женщин от работы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter-аккаунте.

«Женщины играют центральную роль в гуманитарной деятельности по всему миру. Это решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа», — написал он.

Ранее «Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане. Запрет также распространяется на женский персонал школ и университетов — теперь в Афганистане право преподавать имеют только мужчины. Уточняется, что изначально талибы обещали обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
Американский телеведущий назвал главную ложь года о России
Россияне во время корпоратива заперли коллегу в сейфе и не смогли его освободить
Венгрия предупредила об «опасной ситуации» из-за роста цен на энергоносители
США прокомментировали решение талибов отстранить женщин от работы в НПО
Юрист предупредила россиян об опасных кредитах
Опубликовано видео из кабины машиниста московского метро в час пик
Премьер-министр Белоруссии заявил о дефляции в стране
Эрдоган пообещал новые данные по газовому месторождению в Черном море
Король Испании назвал конфликт на Украине причиной энергокризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.