США прокомментировали решение талибов отстранить женщин от работы в НПО

Госсекретарь Блинкен: США обеспокоены решением талибов отстранить женщин от работы в НПО

США обеспокоены тем, что представители «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) предписали всем местным и международным неправительственным организациям (НПО) в Афганистане отстранить женщин от работы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter-аккаунте.

«Женщины играют центральную роль в гуманитарной деятельности по всему миру. Это решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа», — написал он.

Ранее «Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане. Запрет также распространяется на женский персонал школ и университетов — теперь в Афганистане право преподавать имеют только мужчины. Уточняется, что изначально талибы обещали обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств.

