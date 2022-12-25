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06:58, 25 декабря 2022Мир

В ООН предупредили о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана

ООН: запрет на работу женщин в НПО в Афганистане подорвет работу гуманитарных организаций

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик предупредил о последствиях запрета на работу женщин в неправительственных организациях (НПО) Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это решение подорвет работу многочисленных гуманитарных организаций, которые работают по всей стране и помогают «наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам».

Ранее сообщалось, что представители «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) предписали всем местным и международным неправительственным организациям в стране приостановить работу сотрудниц женщин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен данным решением. «Женщины играют центральную роль в гуманитарной деятельности по всему миру», — отметил он. По его словам, это решение может иметь разрушительные последствия для жителей Афганистана.

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Марина Совина
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