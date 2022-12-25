В Китае заявили о крепких отношениях с Россией

Глава МИД Ван И: отношения между КНР и Россией тверды, как монолит

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о крепких отношениях страны с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — подчеркнул он.

Глава ведомства добавил, что сотрудничество Китая и России не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону. По его словам, за последний год страны поддерживали друг друга в защите своих основных интересов Он также подчеркнул, что политическое и стратегическое взаимное доверие между государствами еще больше укрепилось.

Министр также отметил, что китайско-российский товарооборот приближается к отметке 200 миллиардов долларов в год.

Ранее Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции. «Мы перейдем к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами — это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области», — сказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

