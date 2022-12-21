Си Цзиньпин оценил прочность российско-китайских отношений

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая выдержали испытание трудностями

Российско-китайские отношения выдержали испытание международными перипетиями и трудностями. Так прочность отношений России и Китая оценил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

Также Си Цзиньпин добавил, что Китай готов укреплять взаимодействие Пекина и Москвы «ради более справедливого глобального управления» имеющимися ресурсами и решения мировым проблем.