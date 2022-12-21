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10:40, 21 декабря 2022Россия

Медведев рассказал о встрече с главой КНР

Медведев сообщил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, какие темы были затронуты на встрече с главой КНР Си Цзиньпином. Его цитирует ТАСС.

По словам политика, на встрече обсуждалось взаимодействие России и Китая, а также международные вопросы, в частности конфликт на Украине.

В секретариате Медведева также подчеркнули, что зампред Совбеза и глава КНР констатировали совпадение подходов Москвы и Пекина к актуальным проблемам в мире. Медведев передал Си Цзиньпину послание президента России Владимира Путина, в котором говорится о беспрецедентном уровне диалога России и КНР.

Дмитрий Медведев и Си Цзиньпинь в среду, 21 декабря, встретились в государственной резиденции в Пекине. Китайское издание Tianmu News сообщило, что российский политик посетил КНР по приглашению китайской Коммунистической партии.

Медведев, в свою очередь, опубликовал кадры со встречи с Си Цзиньпином. На них глава КНР долго жмет руку Медведеву, они обмениваются приветствиями и сообщают, что рады видеть друг друга.

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Анастасия Шейкина
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