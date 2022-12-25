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13:03, 25 декабря 2022Россия

В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск

Песков посчитал абсурдной обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск

Фото: Konstantin Zavrazhin / Reuters

В Кремле высказались об обеспокоенности Германии визитом российском президента Владимира Путина в Минск. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал эту обеспокоенность абсурдной. Он отметил, что контакты осуществляются не против кого-то, а ради взаимной выгоды.

«Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить», — считает Песков.

19 декабря Путин впервые за три года прибыл в Минск для переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. В ходе встречи главы государств обсудили темы российско-белорусской интеграции.

Лукашенко положительно оценил встречу с Путиным и заявил о значимости России для Белоруссии. Он подчеркнул, что Москва обойдется без Минска. Белорусский лидер добавил, что Минск «не в состоянии» в одиночку, без России, защитить свою независимость и суверенитет.

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Евгений Шульгин
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