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14:09, 25 декабря 2022Ценности

Косметолог сделала операцию по уменьшению щек и осталась с волдырями во рту

Британка Риган Эллис удалила жир из щек и осталась с волдырями и язвами во рту

Фото: @reganellisx

Косметолог Риган Эллис сделала пластическую операцию по уменьшению щек и поделилась страшными последствиями. На эту тему она высказалась на своей странице в TikTok, которая насчитывает более 132 тысяч подписчиков.

22-летняя британка с никнеймом reganellisx регулярно публикует в сети ролики, в которых рассказывает о процедурах по изменению своей внешности. Так, в одном из последних материалов юзерша призналась, что удалила лишний жировой слой на лице, вследствие чего осталась с волдырями и язвами во рту. На размещенных кадрах видно, что после операции щеки девушки сильно отекли и приобрели неестественную выпуклую форму.

По словам инфлюэнсерши, она решилась на хирургическое вмешательство, чтобы повысить свою самооценку. «Любая косметическая процедура делается, потому что человек не уверен в себе. Так что все, кто прибегают к операциям, делают это с одной целью», — заявила она.

Ранее блогерша Джози Кремон сделала неудачную пластику носа и поделилась опытом. Она рассказала, что после процедуры на ее носу осталась красно-фиолетовая шишка в виде бородавки. Женщина отметила, что спустя два года после операции данный дефект не исчез, хотя его цвет стал бледнее.

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Екатерина Ештокина
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