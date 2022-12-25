Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:03, 25 декабря 2022Силовые структуры

Устроившим поджог в российском военкомате оказался экс-депутат

Baza: бывший депутат Акимов поджег военкомат в Саратовской области «ради хулиганства»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правоохранители задержали поджигателя военкомата в селе Ивантеевка Саратовской области. Им оказался бывший депутат Даниил Акимов, пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, после того, как возгорание ликвидировали в ночь на 23 декабря, на месте была найдена бутылка с бензином. Утром полицейские задержали самого злоумышленника. Он признал свою вину, уточнив, что устроил поджог просто так, ради хулиганства.

Уточняется, что 41-летний Акимов уже привлекался к административной ответственности по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области полиция начала поиск неизвестных, устроивших поджог военкомата. Пожар произошел в здании военкомата, расположенного на улице Кооперативной в селе Ивантеевка. Сотрудникам МЧС удалось его оперативно потушить. Выгорел кабинет дежурного, остальные помещения не пострадали. На месте возгорания правоохранители нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и масла.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
Устроившим поджог в российском военкомате оказался экс-депутат
Российская футболистка сравнила зарплаты в женской и мужской командах
В ООН предупредили о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана
Байден с никелированной миской в руках нарядил елку к Рождеству
В Китае заявили о крепких отношениях с Россией
Терапевт предупредила о болезнях сердца из-за гриппа
Названо слабое место Европы перед Россией в новой торговой войне
Раскрыты отличия верующих людей в России и во всем мире
В США рассказали о потребности России в атомном авианосце
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.