Устроившим поджог в российском военкомате оказался экс-депутат

Baza: бывший депутат Акимов поджег военкомат в Саратовской области «ради хулиганства»

Правоохранители задержали поджигателя военкомата в селе Ивантеевка Саратовской области. Им оказался бывший депутат Даниил Акимов, пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, после того, как возгорание ликвидировали в ночь на 23 декабря, на месте была найдена бутылка с бензином. Утром полицейские задержали самого злоумышленника. Он признал свою вину, уточнив, что устроил поджог просто так, ради хулиганства.

Уточняется, что 41-летний Акимов уже привлекался к административной ответственности по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области полиция начала поиск неизвестных, устроивших поджог военкомата. Пожар произошел в здании военкомата, расположенного на улице Кооперативной в селе Ивантеевка. Сотрудникам МЧС удалось его оперативно потушить. Выгорел кабинет дежурного, остальные помещения не пострадали. На месте возгорания правоохранители нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и масла.