Неизвестные подожгли военкомат в российском регионе

В Саратовской области неизвестные устроили поджог военкомата, полиция начала их поиск

В Саратовской области полиция начала поиск неизвестных, устроивших поджог военкомата. Об этом сообщает Baza.

Пожар произошел в здании военкомата, расположенного на улице Кооперативной в селе Ивантеевка. Сотрудникам МЧС удалось его оперативно потушить. Выгорел кабинет дежурного, остальные помещения не пострадали.

На месте возгорания правоохранители нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и масла.

7 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» по подозрению в поджоге военкомата в Красноярске. В отношении 23-летнего жителя Красноярска возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта»).