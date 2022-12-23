Силовые структуры
Неизвестные подожгли военкомат в российском регионе
В Саратовской области неизвестные устроили поджог военкомата, полиция начала их поиск
В Саратовской области полиция начала поиск неизвестных, устроивших поджог военкомата. Об этом сообщает Baza.
Пожар произошел в здании военкомата, расположенного на улице Кооперативной в селе Ивантеевка. Сотрудникам МЧС удалось его оперативно потушить. Выгорел кабинет дежурного, остальные помещения не пострадали.
На месте возгорания правоохранители нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и масла.
7 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» по подозрению в поджоге военкомата в Красноярске. В отношении 23-летнего жителя Красноярска возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта»).