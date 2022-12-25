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08:23, 25 декабря 2022Россия

В России предложили сократить новогодние праздники на время спецоперации

Партия «Коммунисты России» предложила сократить новогодние праздники на время спецоперации

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

«Коммунисты России» направили обращение в Госдуму с предложением сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.

Он объяснил необходимость сокращения новогодних праздников тем, что «страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности». Малинкович считает, что выходными днями нужно оставить 31 декабря, 1 и 2 января, «чтобы полностью привести себя в порядок», 7 января, поскольку «это святой для православных день», а также 8 января, чтобы люди смогли «прийти в форму» после Рождества.

«Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо», — заявил политик.

Кроме того, Малинкович предложил на время спецоперации сократить обычные выходные для мужчин и перевести их на шестидневную рабочую неделю. «Женщинам, наверное, не надо — они все-таки мамы, и им выглядеть надо хорошо», — добавил он.

В августе российское правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году. Новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января, февральские пройдут с 23 по 26 февраля, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

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Марина Совина
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