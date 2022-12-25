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18:49, 25 декабря 2022Мир

В Турции россиянин разбился насмерть при попытке сделать селфи

В Анталии 35-летний россиянин разбился насмерть при попытке сделать селфи

Фото: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Турции россиянин разбился насмерть при попытке сделать селфи. Об этом сообщает местное издание Pusuhaber.

Инцидент произошел 25 декабря. Граждане России 35-летний Станислав Иванченко, 54-летняя Наталья Филимонова и 34-летняя Анна Фимонова, пребывающие в городе Серик, отправились на прогулку в каньон Кепрюлю в Анталии. Во время съемки мужчина потерял равновесие и упал с 35-метровой скалы.

Отмечается, что Иванченко умер сразу после падения. После осмотра места происшествия труп был доставлен в морг Института судебной медицины для вскрытия. Ведется расследование произошедшего.

Ранее в турецком аэропорту молодая женщина спрыгнула с трапа при посадке в самолет и разбилась насмерть на глазах у испуганных пассажиров. По словам очевидцев, пассажирка упала с высоты 15 метров.

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Мария Винар
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