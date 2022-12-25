Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:28, 25 декабря 2022Мир

В США не менее 26 человек погибли из-за снежного шторма

В США не менее 26 человек погибли из-за снежного шторма, сотни тысяч остаются без света

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Обрушившийся на большую часть США снежный шторм унес жизни не менее 26 человек и оставил сотни тысяч американцев без света, передает телеканал CNN.

«Продолжительный зимний шторм, который принес сильный снег, ветер и мороз в США за прошедшую неделю, убил не менее 26 человек и оставил сотни тысяч без электричества», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, больше всего из-за непогоды пострадал город Баффало в штате Нью-Йорк, в котором к утру воскресенья, 25 декабря выпало более метра снега. В округе Эри из-за снегопада дороги стали непроходимыми, замерзли электроподстанции и погибли по меньшей мере семь человек.

Отмечается, что в общей сложности более 55 миллионов американцев продолжают сталкиваться с различными угрозами из-за продолжающихся морозов.

Ранее жителей Нью-Йорка призвали экономить газ, свет и тепло из-за наступления холодов и увеличения нагрузки на сети в регионе. Организация, обслуживающая четыре миллиона потребителей, порекомендовала жителям города использовать бытовые приборы только по мере необходимости, а также устанавливать термостаты «на самую низкую комфортную температуру».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали Зеленского предателем родины
Объяснен смысл названия самой маленькой площади в Москве
Посольство России в Вене сделало заявление из-за схода лавины в Австрии
Зеленский назвал количество действующих «пунктов несокрушимости» на Украине
В Турции отреагировали на беспорядки в Париже
В России назвали крайне опасными поставки наступательного оружия США на Украину
В США не менее 26 человек погибли из-за снежного шторма
В России предложили увеличить ряд стипендий
Россиянам назвали способ выбрать качественное шампанское
Стала известна дата операции раненого в Донецке Рогозина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.