В США не менее 26 человек погибли из-за снежного шторма

В США не менее 26 человек погибли из-за снежного шторма, сотни тысяч остаются без света

Обрушившийся на большую часть США снежный шторм унес жизни не менее 26 человек и оставил сотни тысяч американцев без света, передает телеканал CNN.

«Продолжительный зимний шторм, который принес сильный снег, ветер и мороз в США за прошедшую неделю, убил не менее 26 человек и оставил сотни тысяч без электричества», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, больше всего из-за непогоды пострадал город Баффало в штате Нью-Йорк, в котором к утру воскресенья, 25 декабря выпало более метра снега. В округе Эри из-за снегопада дороги стали непроходимыми, замерзли электроподстанции и погибли по меньшей мере семь человек.

Отмечается, что в общей сложности более 55 миллионов американцев продолжают сталкиваться с различными угрозами из-за продолжающихся морозов.

Ранее жителей Нью-Йорка призвали экономить газ, свет и тепло из-за наступления холодов и увеличения нагрузки на сети в регионе. Организация, обслуживающая четыре миллиона потребителей, порекомендовала жителям города использовать бытовые приборы только по мере необходимости, а также устанавливать термостаты «на самую низкую комфортную температуру».