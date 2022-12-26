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07:43, 26 декабря 2022Мир

Число погибших в США из-за снежного шторма увеличилось до 37 человек

CNN: снежный шторм в США унес жизни 37 человек, сотни тысяч остались без электричества
Начало событий в новости В США не менее 26 человек погибли из-за снежного шторма

Фото: Unsplash.com

Снежный шторм, обрушившийся на США, унес жизни по меньшей мере 37 человек. Число смертей резко увеличилось: прошлым вечером сообщалось о гибели 26 человек. Сотни тысяч американцев остались без электричества, пишет CNN.

По данным Национальной метеорологической службы, сильнее всего последствия шторма заметны в городе Буффало, штат Нью-Йорк, где выпало 43 дюйма, или около метра, снега (по состоянию на утро воскресенья, 25 декабря). По словам представителей округа Эри в том же штате, из-за снегопада и метели пройти по дороге едва ли возможно.

По данным PowerOutage.us на утро 25 декабря, около 250 тысяч домохозяйств и предприятий в США лишены электричества, причем почти половина из них приходится на штаты Мэн и Нью-Йорк. На выходных более 55 миллионов жителей США предупредили о похолодании из-за ветра.

На выходных энергетическая компания США уже призвала жителей Нью-Йорка экономить газ, свет и тепло из-за наступления холодов и увеличения нагрузки на сети в регионе.

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Виктория Кондратьева
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