Число погибших в снежном шторме в США увеличилось до 46 человек

NBC: не менее 46 человек погибли в результате снежного шторма в США

Начало событий в новости Число погибших в США из-за снежного шторма увеличилось до 37 человек

Снежный шторм, разразившийся в США на выходных, унес жизни не менее 46 человек, по данным на вечер воскресенья, 25 декабря. Об этом сообщает телеканал NBC.

Смерти были зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. Миллионы людей предупреждены о возможном ухудшении условий, при этом сотни тысяч (по предварительным данным, речь идет о 200 тысячах американцев) остались без электроэнергии.

Ранее телеканал CNN писал, что из-за погодных условий погибли 37 человек. Уже к полудню воскресенья по всей стране было отменено более 3,3 тысячи внутренних и международных рейсов. Более 11 тысяч рейсов были задержаны.