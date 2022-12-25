Песков опроверг взаимодействие России и Белоруссии против стран третьего мира

Песков заявил, что взаимодействие России и Белоруссии не должно никого волновать

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг взаимодействие России и Белоруссии против стран третьего мира. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, взаимодействие двух государств не должно никого волновать.

«Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить, потому что они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил прошедшую 19 декабря встречу с Путиным и заявил о значимости России для Белоруссии. Он подчеркнул, что Минск «не в состоянии» в одиночку, без России, защитить свою независимость и суверенитет.