Турция обвинила Францию в поддержке террористов
Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Соответствующий пост появился на его странице в Twitter.
«Это РПК во Франции. Та же террористическая организация, которую вы поддерживаете в Сирии. Та самая РПК, которая за последние 40 лет убила тысячи турок, курдов и сотрудников сил безопасности. Теперь они жгут улицы Парижа. Вы все еще будете молчать?» — высказался он.
Ранее полиция Франции заявила о задержании стрелка, открывшего огонь на улице Д'Анжьен в Париже. Устроивший стрельбу ранил четверых и убил двух человек. Задержанный 69-летний стрелок, по сообщению очевидца, произвел семь или восемь выстрелов.
На фоне произошедшего во Франции были объявлены протесты. Курдские активисты убеждены, что за убийством их соотечественников стоит Турция.