Протесты курдов во Франции связали с Турцией

Политолог Кортунов: по курдскому вопросу в Европе существует очень серьезный раскол

Курдские активисты во Франции убеждены, что за убийством их соотечественников стоит Турция. Это они и хотят донести своими протестными акциями, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В разговоре с «Лентой.ру» он связал протесты в Париже с Анкарой.

Днем 24 декабря тысячи курдов собрались на площади Республики в Париже после стрельбы, при которой погибли трое курдских активистов, сообщает РИА Новости. Протестующие считают инцидент терактом, направленным против курдской общины.

Парижские курдские активисты считают, что за всем этим стоит лидер Турции Реджеп Тейип Эрдоган, и винят Анкару Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«В каком-то смысле это случайность, и всего этого могло не произойти. Но то, что проблема существует, она очень серьезная, и она не решается, — это объективная реальность. Сейчас эта проблема затронула не только Францию, но и другие страны, в которых живут группы курдов», — сообщил Кортунов.

Курдский вопрос

Политолог отметил, что часть европейского общества поддерживает представителей курдов и помогает им как народу без собственной территории. Однако другая часть относится к курдам с опаской, потому что считает их в каком-то смысле радикальными.

По курдскому вопросу в Европе существует очень серьезный раскол Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Мы должны учитывать особый статус курдов в европейской и ближневосточной политике. Курды представляют большую этническую группу, не имеющую собственного государства. Это во многом определяет то, как к ним относятся», — заявил он.

При этом Кортунов убежден, что решение проблемы есть, однако пока не найден способ.

«Безобразие, когда люди подвергаются преследованиям. Это не решение проблемы. У курдов должен быть какой-то национальный очаг в той или иной форме, и как его создать, не покушаясь на территориальную целостность государств Среднего и Ближнего Востока — вопрос пока открытый», — добавил политолог.

23 декабря полиция Франции заявила о задержании стрелка, открывшего огонь в десятом округе Парижа. По сообщению очевидца, задержанный произвел семь или восемь выстрелов.