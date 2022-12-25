NBC: в США из-за снежной бури погибли 23 человека

В США погибли по меньшей мере 23 человека в результате различных происшествий, связанных со снежной бурей. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что гибель людей зафиксирована в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

Ранее сообщалось, что около 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо в США, погибли четыре человека. Местная полиция ссылается на «зимний шторм», который принес на большую часть территории США резкое похолодание, снегопады, сильный ветер и гололедицу.

