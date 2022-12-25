ВСУ нанесли удар по Михайловке из HIMARS

Украинские войска выпустили по Михайловке в ЛНР одну ракету из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Михайловка в Луганской народной республике (ЛНР) ракетой из американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, удар ВСУ по Перевальскому району зафиксирован в 02:10 по московскому времени.

22 декабря сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два реактивных снаряда HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка в ЛНР.

16 декабря сообщалось, что минимум восемь человек погибли и еще 23 пострадали после удара HIMARS по луганскому селу Лантратовка.