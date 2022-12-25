Российские военные поразили две ротные группы ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны: российские военные поразили две ротные группы ВСУ на южно-донецком направлении

Российские военные нанесли поражение огнем артиллерии двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Поражение на южно-донецком направлении было нанесено после попыток групп контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника за минувшие сутки составили более 50 человек. В ходе операции были разбиты три боевые бронированные машины и один танк ВСУ.

Ранее сообщалось, что разведчики 6-й армии Вооруженных сил (ВС) России Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар по скоплению войск Украины на оборудованных позициях, обнаруженных в лесополосе на купянском направлении.

24 декабря Минобороны России заявило об уничтожении до 50 бойцов ВСУ на купянском направлении.